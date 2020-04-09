Медики предложили не разделять стационары для лечения коронавируса или пневмонии в Москве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Столичные медики, которые входят в клинический комитет по борьбе с коронавирусом, предложили отказаться от деления стационаров на предназначенные для лечения коронавируса и стационары для лечения пневмонии. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В сообщении отмечается, что при этом в центрах пневмонии продолжат лечить заболевание легких бактериальной природы.

По мнению врачей, существует ряд причин для включение стационаров в единую систему. Специализированные стационары для лечения пневмонии организовали исходя из прогноза роста заболеваемости пневмонией, стандартизации лечения и лучшего контроля за его результатами. Однако сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом нового типа, что в условиях эпидемии вполне понятно. Эта тенденция особенно отчетливо заметна в последние несколько дней.

Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, слова которого приводятся в сообщении, точность существующих тестов на COVID-19 - 70-80%, в некоторых случаях бывают ложноотрицательные результаты. Он подчеркнул, что доля таких результатов является значительной. Поэтому ключевую роль при диагностике играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена.

По этой причине клинический комитет предлагает изменить маршрутизацию пациентов. То есть если при эвакуации в стационар у пациента, у которого еще нет результатов теста, однако в приемном отделении при обследовании выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, его госпитализируют и ведут как больного с COVID-инфекцией.

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом был создан 8 апреля в Москве. В него вошли главные врачи стационаров, определенных под размещение зараженных коронавирусом и больных пневмонией, и главные внештатные специалисты департамента здравоохранения.