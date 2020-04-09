Новые онлайн-проекты для поддержки предпринимателей запустили в Москве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Два новых онлайн-проекта для поддержки предпринимателей запустили в Москве. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь на портале mbm.mos.ru доступен новый раздел "Полезные материалы". Кроме того, открылся специальный проект "Коронавирус: важное для бизнеса". Они призваны помочь предпринимателям сохранить и развивать бизнес в новых условиях.

"Предпринимательство - это основа городской экономики. И одна из наших первоочередных задач сейчас - оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе консультационную. В рамках двух тематических проектов мы собрали и структурировали большой объем информации: от уже внедренных мер поддержки до видеотренингов и полезных в работе городских онлайн-сервисов. Содержание разделов будет постоянно дополняться", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Контент раздела включает три блока: "Смотрим", "Слушаем" и "Читаем" - в зависимости от способа подачи материала.

В видеороликах в разделе "Смотрим" содержится информация как для опытных, так и для начинающих предпринимателей. Среди представленных материалов - видеоуроки по продвижению своего дела в социальных сетях, онлайн-практикум о способах увеличения дохода компании, советы по развитию бизнес-компетенций и многое другое.

"Также в разделе "Слушаем" собраны подкасты, посвященные вопросам развития лидерских навыков и личной эффективности", - говорится в сообщении.

Получить консультацию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в Москве можно, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Для помощи столичным предпринимателям в условиях действия ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса работает горячая линия правительства Москвы: +7 (495) 276-24-17. Кроме того, 6 апреля заработала единая линия поддержки по вопросам субсидий. Для получения консультаций необходимо позвонить по телефону: +7 (499) 961-01-20.

Mbm.mos.ru - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение оказывает предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку. Узнать подробнее об открытии и ведении бизнеса в столице и о мерах поддержки можно на сайте проекта и по телефону: +7 (495) 225-14-14.