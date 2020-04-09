В Филатовской больнице в Москве находятся 470 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 80 новых пациентов поступили за последние сутки в Филатовскую больницу в Москве, с диагнозом "коронавирус" в медицинском учреждении находятся 470 человек. Об этом в четверг сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

В среду Вечорко сообщал о 459 пациентах с подтвержденным коронавирусом.

"За последние сутки к нам поступил 81 человек, было выписано 229 пациентов. Всего на лечении находится 1 415 человек", - говорится в сообщении.

Вечорко добавил, что в медицинском учреждении находится 470 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. В отделении реанимации и интесивной терапии находятся 102 пациента, 47 человек - на аппаратах искусственного дыхания.