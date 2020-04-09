Медпункты на ж/д вокзалах в Москве оборудовали для осмотра пассажиров с симптомами ОРВИ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Железнодорожные вокзалы Москвы оборудованы медпунктами со специальными помещениями, куда можно помещать пассажиров с симптомами ОРВИ до выяснения анамнеза, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе сети здравоохранения "РЖД-Медицина".

"Все девять столичных железнодорожных вокзалов оборудованы медпунктами со специальными помещениями, куда можно помещать пассажиров с симптомами ОРВИ до выяснения анамнеза", - сказали в пресс-службе.

Алгоритм действий персонала в работе с пассажирами, у которых наблюдаются симптомы коронавируса, включает в себя несколько обязательных пунктов. При повышении температуры тела и наличии других симптомов, характерных для ОРВИ, а также при затруднении дыхания проводится тщательный сбор анамнеза. Пациента спрашивают о том, выезжал ли он за пределы России в течение последних 14 дней, в какую страну, были ли у него контакты с зараженными коронавирусной инфекцией.

"При подозрении на наличие инфекционного заболевания, в том числе коронавирусной инфекции, пациент временно направляется в отдельное помещение, которое расположено в каждом медицинском пункте. Сотрудник медицинского пункта вызывает бригаду скорой помощи и оповещает должностных лиц, согласно утвержденному алгоритму. Если скорая забирает пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, то проводится заключительная обработка медицинского пункта. Персонал медицинских пунктов заблаговременно прошел все необходимые инструктажи и тренинги", - заключили в сети "РЖД-Медицина".

По словам собеседника агентства, медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам, укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами.