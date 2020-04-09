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В Москве госпитализировали несовершеннолетнюю девушку, выбросившую ребенка из окна

Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Несовершеннолетняя роженица, которая выбросила ребенка из окна в Москве, госпитализирована в связи с тем, что ее состояние резко ухудшилось. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее в СМИ появилась информация, что несовершеннолетняя девушка родила ребенка в квартире, отказавшись от медпомощи, а затем выкинула младенца из окна на первом этаже. Ребенок был госпитализирован.

"Несовершеннолетняя роженица - 16 лет - не гражданка РФ, она сейчас в больнице из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Ребенок, мальчик, жив, ему оказывается помощь в Морозовской детской больнице", - сказала Ярославская.

Она сообщила, что ведутся следственные действия, по ее данным, заведено уголовное дело. "Социальные службы тоже работают, устанавливаются опекуны или родители несовершеннолетней, выясняются все обстоятельства произошедшего. Я взяла на контроль эту ситуацию", - добавила омбудсмен.

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