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В Москве запустили проект "Онлайн. Библиогород"

Все желающие смогут ознакомиться на сайте проекта с обширной подборкой книг и других материалов из фондов библиотек и культурных центров города

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Новый виртуальный проект "Онлайн. Библиогород" запустили в Москве. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На сайте собрали обширную подборку книг и других материалов из фондов библиотек и культурных центров. Есть разделы с видеозаписями и прямыми трансляциями. В них можно посмотреть лекции, спектакли, концерты, литературные чтения и обзоры", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Интернет-ресурс создан дирекцией по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

"У московских библиотек есть свой портал - "Библиогород". Там представлена информация о каждой столичной читальне: адрес, график работы, перечень услуг, афиша офлайн-мероприятий. Сейчас культурные учреждения закрыты для посещения, но продолжают работать в сети и готовят различные программы для интернет-пользователей. Именно поэтому было принято решение о создании проекта "Онлайн. Библиогород", - говорится в сообщении.

На сайте "Онлайн. Библиогород" есть удобное меню, в котором можно выбрать один из четырех интересующих разделов: "Электронные ресурсы", "Книжные рекомендации", "Видеозаписи", "Онлайн-активности".

Первое мероприятие состоится 10 апреля в 18:00. В это время начнется виртуальная экскурсия по Академическому району столицы, а 11 апреля в 13:00 состоится лекция о советских комиксах. После окончания онлайн-мероприятий весь контент останется доступным для пользователей, но уже в разделе "Видеозаписи".

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