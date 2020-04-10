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Пандемия коронавируса нового типа

Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки

В больнице на лечении находятся 462 пациента

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека. Об этом сообщил в понедельник главный врач учреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.

"Состоит на лечении 462. За сутки поступило 101, выписано 61", - написал Проценко.

Он пояснил, что в больнице находится 444 пациента с диагнозом "пневмония", 205 человек - с подтвержденным коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 33 пациента, 19 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба на утро четверга, 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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