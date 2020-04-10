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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы разработали меры поддержки для НКО в период пандемии

НКО могут предоставить отчеты о проделанной работе за первый квартал до 22 мая 2020 года

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО), получившие поддержку из городского бюджета, но испытывающие сложности с реализацией своих проектов на фоне пандемии коронавируса, смогут перераспределить полученные бюджетные средства или продлить свои программы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

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"Если из-за режима повышенной готовности проект проводится в онлайн-формате или внесены другие изменения, то разрешается перераспределить средства гранта в рамках конкретной статьи расходов. В случае переноса сроков мероприятий предусматривается продление проектов дополнительно до двух месяцев. Для каждой ситуации разработаны особые правовые процедуры, подробности которых можно узнать у кураторов проектов отдела грантовой поддержки комитета", - говорится в сообщении.

Также продлеваются сроки отчетности о проделанной работе за первый квартал, НКО могут предоставить отчеты до 22 мая 2020 года. Помимо этого, дополнительную поддержку получат НКО - победители конкурса "Ваш дом для добрых дел", эти организации реализуют проекты в помещениях "Московского дома общественных организаций". На период пандемии проекты пришлось приостановить, поэтому сроки договоров безвозмездного использования помещений будут продлены на время введения режима повышенной готовности, а расходы на содержание и оплату коммунальных услуг в этот период взиматься не будут.

По данным Комитета общественных связей и молодежной политики, в городе 233 некоммерческие организации реализуют в настоящее время свои социальные проекты, которые в прошлом году победили на конкурсе грантов мэра Москвы и получили поддержку из городского бюджета. Они намечали проведение различных мероприятий для ветеранов, детей и взрослых с инвалидностью, многодетных семей и других жителей, однако из-за пандемии многое пришлось перевести в дистанционный формат, отложить или отменить.

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