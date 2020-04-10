Центр поддержки экономики в Москве будет работать в выходные дни

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Центр поддержки экономики Москвы будет вести консультации в выходные дни. Кроме того, центр усилен сотрудниками столичного департамента инвестиционной и промышленной политики для решения вопросов, связанных с работой промышленных предприятий столицы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента.

"В связи со вступлением в силу дополнительных ограничений Центр поддержки экономики будет работать все выходные для того, чтобы с каждым предприятием проработать все возникающие вопросы - от режима работы до получения пропусков. Мы понимаем, что существенная часть вопросов будет поступать от предприятий обрабатывающей промышленности города, ряд из которых не имеют возможности приостановить свою деятельность, поэтому для них будут работать сотрудники профильного департамента", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, у промышленников Москвы накопились десятки вопросов: как безопасно продолжать работать в сложной эпидемиологической ситуации, какие предприятия могут вести деятельность, а какие должны предоставить своим сотрудникам оплачиваемые выходные дни. Кроме того, по его словам, промышленники спрашивают, нужны ли сотрудникам предприятий специальные пропуска для передвижения по городу, какие меры должен принять директор завода, если на предприятии был обнаружен коронавирус и др. "Оперативно получить ответы теперь можно, обратившись на горячую линию (+7 (495) 539-59-99, добавочный номер 1)", - отметил Прохоров.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ряде дополнительных ограничений в городе для предоставления распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 13 апреля будет постепенно вводится пропускной режим, пропускная система будет носить заявительный характер.