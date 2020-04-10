Ретейлеры в Москве продолжат работу в обычном режиме

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Торговые сети продолжат работать в обычном режиме в период введения в Москве пропусков для передвижения по городу и приостановки работы предприятий из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице на фоне коронавируса, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

На эту тему

"Торговые сети продолжат работу в стандартном режиме, на данный момент изменений не планируется", - сказали в ассоциации.

Власти Москвы с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу, объявил в пятницу вечером мэр столицы Сергей Собянин.