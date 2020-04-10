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Пандемия коронавируса нового типа

Ретейлеры в Москве продолжат работу в обычном режиме

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что пока изменений в режиме работы не планируется

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Торговые сети продолжат работать в обычном режиме в период введения в Москве пропусков для передвижения по городу и приостановки работы предприятий из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице на фоне коронавируса, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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"Торговые сети продолжат работу в стандартном режиме, на данный момент изменений не планируется", - сказали в ассоциации.

Власти Москвы с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу, объявил в пятницу вечером мэр столицы Сергей Собянин.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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