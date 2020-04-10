"Ситимобил" продолжит перевозить москвичей, которым будет разрешено перемещаться по городу

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Агрегатор "Ситимобил" выполнит все требования, направленные на сдерживание распространения коронавируса, и продолжит перевозить пассажиров, которым будет разрешено перемещаться по Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

"Ситимобил" поддерживает любые необходимые меры, направленные на сдерживание вируса, и выполняет все предписания государственных органов. Наши партнеры уже проинформированы о необходимости соблюдения мер, подготовленных Роспотребнадзором для предотвращения эпидемии. В зависимости от того, как будет реализована система пропусков, наши партнеры и мы будем соблюдать эти требования", - сказал он.

В компании подчеркнули, что сервисом пользуются врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и компаний, которые продолжают работать в период самоизоляции. "Мы продолжаем работать для всех категорий наших клиентов, передвижение которых правомерно. <...> На данный момент к "Ситимобил" и так могут подключиться только партнеры, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы и (или) Московской области", - добавил Лобушкин.

В пятницу вечером мэр Москвы Сергей Собянин объявил о поэтапном введении с 13 апреля пропускной системы для перемещения по городу, а также приостановке по 19 апреля работы каршеринга и услуг такси, которые оказывают перевозчики без лицензии, действительной в Москве и Московской области.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.