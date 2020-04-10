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Утренние электрички отменят в апреле по выходным на участке МЦД-2

Речь идет о движении поездов между станциями Курская и Дмитровская

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Поезда не будут курсировать на участке второго Московского центрального диаметра (МЦД) 11-12, 18-19, а также 25-26 апреля с 09:40 до 13:30. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Twitter.

"11-12, 18-19 и 25-26 апреля с 09:40 до 13:30 на МЦД-2 не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны", - говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открылось в ноябре прошлого года. Маршруты включают в себя 132 км путей и 58 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Ожидается, что к 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пять диаметров. В общей сложности это - 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн. москвичей и 5,5 млн. жителей Московской области.

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