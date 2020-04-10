В Москве парковка для медиков будет бесплатной с 13 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Парковка для медиков в Москве станет бесплатной с 13 апреля. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"С понедельника отменяется плата за парковку для медицинских работников. Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями", - говорится в публикации.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов направил заммэру Москвы Максиму Ликсутову обращение с предложением предусмотреть возможность бесплатной парковки для транспортных средств медработников, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, социальных работников, представителей социальных служб и волонтеров, осуществляющих доставку на дом москвичам медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости, а также оказывающих многие иные виды помощи на период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.