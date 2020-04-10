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МОЭК зафиксировала снижение уровня платежей за тепло в начале апреля до 50%

В МОЭК напомнили, что меры поддержки граждан в ситуации распространения коронавируса не освобождают потребителей от обязанности своевременно оплачивать ресурсы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. МОЭК отмечает снижение поступления платежей за тепловую энергию в первую декаду апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По некоторым категориям потребителей снижение платежей достигло 50%, говорится в сообщении компании. 

"ПАО "МОЭК" отмечает снижение поступления платежей за тепловую энергию в первую декаду апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ухудшение платежной дисциплины фиксируется по всем категориям потребителей, у некоторых - до 50%", - говорится в сообщении.

"Возможно, падение уровня поступления платежей за тепловую энергию связано с переходом организаций-потребителей в формат нерабочих дней. В данных условиях приоритетным способом взаимодействия с МОЭК является использование функционала Единого личного кабинета (ЕЛК). Обращаемся к каждому потребителю с просьбой внимательно отнестись к текущей ситуации и не задерживать оплату счетов за потребленные энергоресурсы", - цитирует пресс-служба МОЭК директора филиала "Горэнергосбыт" МОЭК Александра Запруднова. 

В пресс-службе отметили, что "МОЭК" является организацией непрерывного цикла, в условиях борьбы с пандемией коронавируса ведет постоянную работу по обеспечению теплом и горячей водой миллионов жителей столицы и ближнего Подмосковья. Кроме того, уже началась подготовка системы теплоснабжения к стабильной работе в следующий отопительный период, а для выполнения этих задач требуется полное и своевременное финансирование.

В компании напомнили, что меры поддержки граждан в ситуации распространения коронавирусной инфекции, принятые правительством России, не освобождают потребителей - юридических лиц (в том числе управляющие организации в сфере ЖКХ) от обязанности своевременно оплачивать ресурсы и от возможности взыскания задолженности через суд.

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