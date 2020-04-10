Эксперт: московская полиция должна обеспечить исполнение мер по защите здоровья горожан

"Мой принцип очень простой - мы находимся на войне, мы воюем с вирусом, который заражает и убивает наших людей. И в этой войне наш командир - Сергей Собянин, тот человек, который защищает город от вируса и обладает всей полнотой информации. Он город не сдал, и, в отличие от других мировых столиц, у нас принимаются меры, которые ведут именно к минимальному количеству зараженных", - сказал Цветков.

"Конечно же, полиция обязана принять все меры для защиты граждан и для исполнения тех мер государственной власти, которые направлены на защиту их жизни и здоровья. Я еще раз подчеркиваю, речь идет о жизни граждан", - отметил он.

"Мэр Москвы совершенно четко обозначил позицию, что введение пропусков - это крайняя мера, и если он ее принимает, значит, в этом есть действительно необходимость. И здесь есть важный момент, он заключается в следующем - ведь мы ничего как граждане не теряем, есть возможность выйти в магазин, есть возможность выйти рядом с домом погулять с животными. Нет каких-то жестких ограничений, и я уверен, что меры, которые будут приняты, тоже будут совершенно адекватными", - заключил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия".

Власти Москвы с 13 апреля на неделю приостанавливают работу большинства организаций и компаний столицы и начинают вводить пропускную систему для передвижения по городу, объявил в пятницу вечером мэр столицы Сергей Собянин.