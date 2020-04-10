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Росреестр Москвы на следующей неделе продолжит принимать документы на регистрацию сделок

Документы также можно подать через нотариусов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве на следующей неделе продолжит принимать документы на регистрацию сделок с недвижимостью в электронном виде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ведомства.

"Управление Росреестра по Москве как федеральный орган исполнительной власти ни на день не приостанавливал свою деятельность и продолжит прием документов на учетно-регистрационные действия в электронном виде. Государственная регистрация прав и постановка на кадастровый учет осуществляются в установленные законом сроки. Никаких сбоев при регистрации сделок не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, подать документы можно через нотариусов. Все основные услуги и сервисы ведомства доступны на официальном сайте Росреестра, включая кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности, получение сведений и выписок из Единого государственного реестра недвижимости, публичная кадастровая карта, справочная информация по объектам недвижимости, сервис проверки выписок из ЕГРН и т.д.

В ведомстве отметили, что предварительная проверка документов проводится по учреждениям здравоохранения. Это дает возможность регистрировать такие объекты в сокращенные сроки.

В Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснется только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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