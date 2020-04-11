Бесплатный велопрокат для волонтеров и курьеров заработал у 10 станций МЦД

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Курьеры и волонтеры смогут бесплатно воспользоваться велопрокатом, уже заработали точки у 10 станций московских центральных диаметров (МЦД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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"Бесплатный провоз велосипедов на МЦД и велопрокат позволят всем сотрудникам служб доставки и волонтерам создавать альтернативные маршруты и быстрее развозить продукты и вещи первой необходимости москвичам, которые соблюдают режим самоизоляции. С 10 апреля заработали точки велопроката, в том числе, в непосредственной близости от 10 станций МЦД в пределах зоны "Центральная", - говорится в сообщении.

Бесплатный велопрокат открылся около станций: "Бескудниково", "Дегунино", "Окружная", "Тимирязевская", "Савеловская" и "Белорусская" МЦД-1, а также "Рижская", "Каланчевская", "Курская" и "Москворечье" МЦД-2.

Для получения льготного тарифа на велопрокат курьерским службам и волонтерским организациям необходимо обратиться по телефону: +7 (495) 966 46 69 (в будни с 10:00 до 18:00) или написать на адрес электронной почты: info@velobike.ru.

С 30 марта домашний режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области независимо от возраста.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.