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Пандемия коронавируса нового типа

Более 540 пациентов с коронавирусом остаются на лечении в Филатовской больнице в Москве

За сутки в медучреждение поступило 173 новых пациента

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. пациентов проходят лечение в больнице номер 15 имени О. М. Филатова в Москве, у 544 человек подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом в субботу сообщил в своем Facebook главный врач учреждения Валерий Вечорко.

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"Всего на лечении: 1509 [пациентов]. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония", предположительно, вирусной этиологии 1470 [пациентов]. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 544", - написал он.

Вечорко уточнил, что среди беременных пациенток и недавно родивших женщин коронавирусная инфекция подтверждена у 42 человек. В реанимации находятся 126 человек, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 65. Из учреждения за сутки выписали 190 пациентов, в том числе 46 с ранее подтвержденным коронавирусом. Поступили в лечебное учреждение за сутки 173 новых пациента.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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