Власти Москвы пока не приняли решение о строительстве второго инфекционного центра

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Решение о строительстве еще одного инфекционного центра в Москве пока не принято. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Такая возможность рассматривалась с самого начала. Решение пока не принято. Мы прорабатываем различные варианты, если потребуется будем готовы, позднее об этом объявим", - сказал Бочкарев.

Ранее заммэра сообщил, что готовность строящегося центра в ТиНАО составляет 98%.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.