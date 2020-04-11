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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы пока не приняли решение о строительстве второго инфекционного центра

Ранее заммэра столицы сообщил, что готовность строящегося центра в ТиНАО составляет 98%

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Решение о строительстве еще одного инфекционного центра в Москве пока не принято. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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"Такая возможность рассматривалась с самого начала. Решение пока не принято. Мы прорабатываем различные варианты, если потребуется будем готовы, позднее об этом объявим", - сказал Бочкарев.

Ранее заммэра сообщил, что готовность строящегося центра в ТиНАО составляет 98%.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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