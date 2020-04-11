Собянин осмотрел лабораторию НИИ Склифосовского, где проводят исследования на коронавирус

"Одна из мер борьбы с коронавирусом - это своевременное и масштабное тестирование. В Москве первую нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, объем тестов, которые они делали ежедневно, составлял около 3 тыс. Конечно, это очень мало для Москвы, поэтому мы включили в работу городские, федеральные и частные лаборатории. На сегодняшний день делается ежедневно около 18 тыс. тестов. Но и это не предел, мы и дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной", - рассказал Собянин.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в субботу лабораторию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где проводят исследования на наличие новой коронавирусной инфекции.

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что в настоящее время в лаборатории можно проводить 2 тыс. тестов ежедневно. "В ближайшие где-то полторы недели будем выходить на мощность в районе 4 тыс. [тестов]", - добавил он. Мэр в свою очередь отметил, что лаборатория будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием, чтобы увеличить свои мощности.

"Очень важно не создавать ложноположительные тесты, но еще более важно не создавать ложноотрицательные тесты, иначе мы пропускаем больных, соответственно, они не садятся на карантин и создают проблемы для здоровья окружающих. Это важная работа, от того, как точно вы ее делаете, во многом зависит развитие эпидемии и ее купирование", - отметил Собянин.

Все результаты тестов должны быть оцифрованы и внесены в единую информационную систему, добавил Собянин. "Даже если частные лаборатории делают тесты, они должны в обязательном порядке заводить данные. Если они не будут это делать, значит они будут отключены от этой работы", - сказал мэр столицы.

Собянин также поблагодарил сотрудников лабораторий, работающих в круглосуточном режиме, отметив, что от их профессионализма, точности и работоспособности, во многом зависит победа над коронавирусом.

О ситуации с коронавирусом

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.