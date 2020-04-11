Предприятия Москвы в период с 13 по 19 апреля смогут поддерживать свои техциклы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Останавливаемые в период с 13 по 19 апреля московские предприятия смогут поддерживать свои непрерывные технологические циклы. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

"В период ограничений, введенных в Москве с 13 по 19 апреля, предприятия, которые должны приостановить на это время очное посещение работы своими сотрудниками, вправе сохранить на местах присутствие лиц, обеспечивающих охрану и содержание производственных объектов, а также поддержание процессов, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей", - сказал он.

По словам Ефимова, речь в первую очередь идет про стройки, так как все строительные объекты, за исключением медицинских и транспортных, должны быть остановлены. "Все остальные стройки будут заморожены, но их необходимо продолжать охранять и эксплуатировать, в частности, контролировать состояние коммуникаций, временных сооружений, противопожарных систем - все это залог безопасности граждан и окружающей застройки", - заметил Ефимов.

В этой связи он подчеркнул, что ограничения не распространяются на оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, организации госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", электротехнические организации, обеспечивающие их деятельность. "За разъяснениями об условиях введенных ограничений и действии пропускного режима московские предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экономики Москвы. Горячая линия центра теперь работает каждый день, включая выходные", - добавил вице-мэр.