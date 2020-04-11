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Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия Москвы в период с 13 по 19 апреля смогут поддерживать свои техциклы

Как сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов, предприятия, которые должны приостановить на это время очное посещение работы своими сотрудниками, вправе сохранить на местах присутствие лиц, обеспечивающих охрану и содержание производственных объектов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Останавливаемые в период с 13 по 19 апреля московские предприятия смогут поддерживать свои непрерывные технологические циклы. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

"В период ограничений, введенных в Москве с 13 по 19 апреля, предприятия, которые должны приостановить на это время очное посещение работы своими сотрудниками, вправе сохранить на местах присутствие лиц, обеспечивающих охрану и содержание производственных объектов, а также поддержание процессов, которые невозможно приостановить из-за технологических особенностей", - сказал он.

По словам Ефимова, речь в первую очередь идет про стройки, так как все строительные объекты, за исключением медицинских и транспортных, должны быть остановлены. "Все остальные стройки будут заморожены, но их необходимо продолжать охранять и эксплуатировать, в частности, контролировать состояние коммуникаций, временных сооружений, противопожарных систем - все это залог безопасности граждан и окружающей застройки", - заметил Ефимов.

В этой связи он подчеркнул, что ограничения не распространяются на оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, организации госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", электротехнические организации, обеспечивающие их деятельность. "За разъяснениями об условиях введенных ограничений и действии пропускного режима московские предприниматели могут обратиться в Центр поддержки экономики Москвы. Горячая линия центра теперь работает каждый день, включая выходные", - добавил вице-мэр.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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