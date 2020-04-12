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На МКАД перекрыты две полосы из-за ДТП с автобусом, тремя грузовиками и легковушкой

По данным источника в экстренных службах, в момент аварии в автобусе не было пассажиров

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Две полосы перекрыты для движения транспорта на 28-м километре МКАД в Москве из-за столкновения автобуса, трех грузовых машин и легковушки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Около 05:00 на 28 километре МКАД столкнулись пять транспортных средств - частный автобус, два "КамАЗа", грузовик Scania и легковой автомобиль "ВАЗ". В результате ДТП две полосы перекрыты для движение автотранспорта", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, автобус частный, во время аварии пассажиров в транспортном средстве не было. Разлива топлива после столкновения нет. Информация о пострадавших не поступала.

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