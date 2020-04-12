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Пандемия коронавируса нового типа

Около 50 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за последние сутки

Пять человек выписались после выздоровления

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 500 человек находятся на лечении в московской больнице в Коммунарке, за последние сутки в учреждение поступило 49 и выписано 5 человек. Об этом сообщил в воскресенье главный врач больницы Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.

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"Состоит на лечении 503. Из них: с диагнозом пневмония - 487, COVID подтвержденных 286, в ОРИТ 52 (на ИВЛ 24). За сутки поступило 49, выписано 5", - написал главврач.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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