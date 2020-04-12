Подборки оперных спектаклей стали доступны на портале "Москвастобой"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Подборки оперных спектаклей появились в специальном разделе портала "Москвастобой". Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Мостуризма.

"К проекту "Москвастобой" столичного Комитета по туризму присоединился фонд Aksenov Family Foundation, который является официальным представителем Зальцбургского фестиваля в России. Теперь в специальном разделе на онлайн-платформе stayhome.moscow будут регулярно публиковаться подборки лучших оперных спектаклей, чтобы все желающие смогли не выходя из дома посмотреть постановки крупнейших театральных площадок мира онлайн", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новый раздел сайта называется "Российское общество друзей Зальцбургского фестиваля", он будет регулярно пополняться. Сейчас там представлена первая подборка на тему "Примадонны" со спектаклями, в которых задействованы звезды современной оперной сцены - Чечилия Бартоли, Анна Нетребко, Джойс ДиДонато, Соня Йончева и Барбара Ханниган.

В пресс-службе добавили, что на портале также проходят трансляции театральных постановок. Дважды в неделю на "Москвастобой" проходят кулинарные мастер-классы от шеф-поваров столичных ресторанов.