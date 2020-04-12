Власти Москвы назвали причину образовавшейся пробки из скорых

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Неравномерное появление свободных мест в больницах является причиной возникшей пробки из машин скорой помощи в подмосковных Химках. Об этом в воскресенье заявил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в эфире "Первого канала".

"Скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин обычно бывает тогда, когда открывается новая клиника на эти цели", - сказал он.