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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы назвали причину образовавшейся пробки из скорых

Как сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, причиной стало неравномерное появление свободных мест в больницах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Неравномерное появление свободных мест в больницах является причиной возникшей пробки из машин скорой помощи в подмосковных Химках. Об этом в воскресенье заявил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в эфире "Первого канала".

"Скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин обычно бывает тогда, когда открывается новая клиника на эти цели", - сказал он.

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Глава департамента призвал граждан относиться с пониманием к подобным трудностям.

"Самое главное, что всех больных принимают и оказывают им помощь на высоком уровне", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках образовалась пробка из автомобилей скорой помощи, которые якобы везли пациентов с коронавирусом.

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