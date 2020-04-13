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В Гидрометцентре сообщили, что резкого потепления в Москве на Пасху не будет

Воздух прогреется до 10 градусов тепла
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Москвичам не стоит надеяться на резкое потепление в пасхальный день, 19 апреля, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Воздух в этот день прогреется в столице лишь до 10 градусов тепла.

"Бытует представление, что в пасхальный день погода значительно улучшается. Однако в Пасху бывает и дождь, бывает и очень жарко, и комфортная погода, самая разнообразная. В эту Пасху температура будет около 10 градусов, это совершенно нормально", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в пасхальный день может достичь и 12 градусов, но это - максимальное ожидаемое значение. "Резкого "взлета" тепла, теплых воздушных масс не прогнозируется", - отметил он.

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