Тушканчики в Московском зоопарке вышли из зимней спячки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Зимняя спячка в Московском зоопарке в след за енотами, медведями и сурками закончилась и для тушканчиков. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

"В отличие от многих других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима. Наши тушканчики проводят спячку в искусственных условиях - специальных холодильниках, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. И теперь они проснулись", - говорится в сообщении.