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Тушканчики в Московском зоопарке вышли из зимней спячки

Животных будят, когда их масса тела снижается примерно до летнего веса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Зимняя спячка в Московском зоопарке в след за енотами, медведями и сурками закончилась и для тушканчиков. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

"В отличие от многих других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима. Наши тушканчики проводят спячку в искусственных условиях - специальных холодильниках, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. И теперь они проснулись", - говорится в сообщении.

' Youtube/ Московский Зоопарк'

По словам специалистов, тушканчики заснули еще осенью. В течение почти полугода зоологи еженедельно следили за их весом. Масса животного показывает, когда его пора будить. Когда она снижается примерно до летнего веса, значит запасы, накопленные для спячки, истощились.

"Правильное обеспечение зимней спячки крайне важно для тушканчиков, так как только после нее они начинают размножаться. Мы всегда стараемся обеспечить для наших животных максимально естественные условия содержания, учитывать их природные ритмы жизни", - приводятся в сообщении слова генерального директора московского зоопарка Светланы Акуловой.

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