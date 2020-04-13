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Пандемия коронавируса нового типа

Около 490 человек с коронавирусом находятся в Филатовской больнице в Москве

По словам главного врача больницы Валерия Вечорко, в реанимации находятся 133 человека

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. пациентов остаются на лечении в больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве, у 487 из них подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил в Facebook в понедельник главный врач больницы Валерий Вечорко.

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"Всего на лечении: 1542, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1425. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 487", - написал он.

Вечорко отметил, что в реанимации находятся 133 человека, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 67. За сутки выписаны 86 пациентов, поступили 114.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18328 случаев заражения, выздоровели 1470 человек, умерли 148. Новые 1355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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