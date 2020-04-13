Более 30 человек с ОВРИ и легкой формой COVID-19 выписаны из госпиталя НМХЦ им. Пирогова

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Свыше 30 пациентов с ОРВИ и легкой формой новой коронавирусной инфекции выписаны за неделю из инфекционного госпиталя, открытого на базе многопрофильного корпуса Национального медико-хирургического центра (НМЦХ) им. Н.И. Пирогова для граждан с предварительным или подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

"Госпиталь по лечению коронавирусной инфекции на базе ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" Минздрава России за первую неделю работы выписал 34 пациента. Состояние выписанных пациентов было удовлетворительным, в том числе у тех, у кого подтвержден COVID-19. У части заболевших диагностирована ОРВИ", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор Пироговского центра Олег Карпов, слова которого приводит пресс-служба, выписанные пациенты находятся вне группы риска. "Они могут проходить лечение дома, что позволит освободить места для людей с симптомами COVID-19 в гораздо более тяжелом состоянии. Их сейчас, к сожалению, много", - сказал он.

По состоянию на 13 апреля в госпитале находятся 219 пациентов, из них 140 с подозрением на коронавирусную инфекцию, 79 с подтвержденным диагнозом. Еще 18 человек лежат в реанимации.

Госпиталь, рассчитанный на 250 коек, начал прием пациентов 6 апреля. Инфраструктура первой в стране федеральной площадки для борьбы с вирусом включает одно- и двухместные палаты, самые современные диагностические комплексы, реанимационные залы и операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, которые могут понадобиться при возможных сочетанных и сопутствующих заболеваниях и осложнениях у пациентов. Все койки имеют подводку к кислороду, отделения реанимации оснащены 33 аппаратами искусственной вентиляции легких.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18328 случаев заражения, выздоровели 1470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.