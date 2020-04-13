Автомобили водителей без цифровых пропусков не будут эвакуировать

"У тех людей, которые не находятся на карантине, если после 15 числа при передвижении на своем автомобиле у них не будет пропуска, каждый должен понимать, что любой пост ГИБДД или сотрудник может его остановить и проверить пропуск. Если пропуска не будет, ему будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей, машина конфискована не будет. Его попросят вернуться к месту проживания. Но если человек не услышит совет и поедет дальше, на следующем посту или у следующего постового он также будет подвергнут штрафу", - сказал Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале .

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Автомобили граждан, которые будут передвигаться по Москве без цифровых пропусков, не будут подлежать обязательной эвакуации, если у водителя нет диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме того, по его словам, неоднократно нарушающего режим самоизоляции сотрудники полиции уже более настоятельно попросят выполнить соответствующее распоряжение. Затем может быть запротоколировано нарушение по статье КоАП о неповиновении сотруднику полиции.

"Если дойдет до конфликта, и этот незаконопослушный человек попадет в полицейский участок и никто не сможет продолжать движение на автотранспорте, то тогда [эвакуация] возможна", - сказал Шапошников.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.

Поездки на транспорте

Пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный сразу до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным.

Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.

Еще одна категория пропусков - для поездок в иных целях, к примеру, на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще чем два раза в неделю.

В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.