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Аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара на Ленинском проспекте

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Причиной крупного пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, по предварительным данным, стала аварийная работа электрооборудования. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

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"По предварительным данным, причиной стала аварийная работа электрооборудования. Работа по установлению всех обстоятельств продолжается", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался в квартире на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1, около трех часов ночи в понедельник. Его площадь составила 2 тыс. кв. м. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и пустоты. Около шести утра он был потушен.

С огнем боролись 120 человек, использовалось 29 единиц техники. Пять человек спасены, еще 120 эвакуированы, их размещают в гостинице. Пострадавших нет.

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