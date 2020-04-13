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Обновлено 

В районные суды Москвы поступили 10 административных дел за нарушение режима самоизоляции

Восемь материалов уже рассмотрены, по ним назначены штрафы в размере 15 тыс. рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичные суды рассмотрят еще десять административных протокола за нарушение гражданами режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

"В районные суды Москвы в понедельник поступили 10 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ", - сказали в суде.

Восемь материалов уже рассмотрены, по ним назначены штрафы в размере 15 тыс. рублей. Два дела были возвращены для устранения недостатков.

В суде пояснили, что во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более 100 метров от места фактического проживания. "У граждан не было необходимости и оснований, предусмотренных действующими нормами, они игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции", - сказала собеседница агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

Новость обновлена (17:04 мск) - добавлена информация по тексту. 

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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