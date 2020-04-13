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Суд в Москве оштрафовал двух мужчин на 30 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

Ранее сообщалось, что полицейские составили более 400 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Троицкий районный суд Москвы в понедельник оштрафовал двух мужчин на 15 тыс. рублей каждого за нарушение режима самоизоляции, установленного указом мэра города. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Самбуровского Л. А. и Егорова Ю. М. виновными по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы составила более 400 протоколов в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции.

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