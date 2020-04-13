В Москве увеличено количество нарядов полиции на время режима самоизоляции граждан

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичное ГУ МВД увеличило количество нарядов полиции для контроля принятых мер по самоизоляции граждан в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замначальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Борис Бандура.

"В первую очередь сотрудники полиции ориентированы на выявление граждан, не соблюдающих режим самоизоляции и пренебрегающих правилами социального дистанцирования. Полицейские продолжают патрулировать улицы и общественные места, в городе увеличено количеств нарядов. Вежливо и корректно мы призываем соблюдать режим самоизоляции, требуя не нарушать предписания коллег из Роспотребнадзора", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также пояснил, в каких случаях сотрудники полиции выписывают протоколы о нарушении режима самоизоляции. "Сотрудники полиции наделены широким спектром полномочий при применении норм административного законодательства. Если брать статью 3.18.1 КоАП города Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия не содержат уголовно наказуемое деяние, то влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тыс. рублей", - сказал он, отметив, что за повторное нарушение штраф составит уже 5 тыс. рублей. "Необходимо отметить, что полиция в данном случае не штрафует, а составляет административный протокол, который рассматривается компетентными органами", - пояснил Бандура.

Он также отметил, что в настоящее время сотрудники ГИБДД стоят на въездах в город и контролируют передвижение транспорта. "Уточняют у граждан причину въезда в столицу и в случае, если выявляются нарушители самоизоляции, то сотрудники ГИБДД также уполномочены составлять протоколы по делам об административных правонарушениях", - добавил он.