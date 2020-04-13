Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится из-за ремонта путей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 13 по 29 апреля из-за ремонтно-путевых работ на станциях Лосиноостровская и Мытищи, сообщила в понедельник пресс-служба Московской железной дороги.

"С 13 по 29 апреля выведут из расписания Ярославского направления МЖД несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево и Пушкино, а 18 и 19 апреля - между столицей и платформами Фрязино, Сергиев Посад и Александров. У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд пригородных поездов из Москвы проследует без остановок платформы Лось, Перловская и Тайнинская", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".