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Пандемия коронавируса нового типа
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Число коек для лечения зараженных коронавирусом могут увеличить в Москве до 30 тыс.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе также разворачивают и амбулаторную сеть

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Количество коек для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в столице могут увеличить до 30 тыс. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

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"Принято мною решение дополнительно удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы <…> В целом будет, если всю ту группировку, по-военному говоря, взять, около 30 тысяч коек. Это огромный объем, просто огромный объем. Но мы страхуемся для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом", - сказал мэр.

Он добавил, что в Москве, помимо стационарной сети, разворачивают и амбулаторную сеть. В этих целях реорганизованы для работы с коронавирусом 40 крупнейших амбулаторно-диагностических центров, которые имеют весь набор лучевой диагностики.

"Это сделано таким образом, чтобы маршрутизировать правильно пациентов и оказывать не только госпитальную, но и амбулаторную помощь, это чрезвычайно важно. И я надеюсь, что на этой неделе вся эта система уже сложится, как вы (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) правильно сказали, как единый организм", - сказал Собянин.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (18:10 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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