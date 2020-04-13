Собянин отметил резкое снижение числа машин на дорогах и пассажиров в метро

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Число машин на дорогах Москвы в период всеобщей самоизоляции снизилось примерно на 40 тыс. в сравнении с обычными днями. Об этом сообщил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране у президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник.

"Первые эффекты, которые мы сегодня видим, - это снижение транспорта на дорогах примерно на 40 тыс. машин и снижение передвигающихся в метро и на общественном транспорте", - сказал мэр.

Он отметил, что метро перевозит сегодня около 20% от того объема пассажиров, который был раньше. "Это неплохой эффект", - оценил градоначальник.