{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Собянин отметил резкое снижение числа машин на дорогах и пассажиров в метро

Мэр Москвы сообщил, что метро перевозит около 20% от того объема пассажиров, который был раньше

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Число машин на дорогах Москвы в период всеобщей самоизоляции снизилось примерно на 40 тыс. в сравнении с обычными днями. Об этом сообщил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране у президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Первые эффекты, которые мы сегодня видим, - это снижение транспорта на дорогах примерно на 40 тыс. машин и снижение передвигающихся в метро и на общественном транспорте", - сказал мэр.

Он отметил, что метро перевозит сегодня около 20% от того объема пассажиров, который был раньше. "Это неплохой эффект", - оценил градоначальник.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве парковка для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной
Власти города отметили, что стараются сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить работу медиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС