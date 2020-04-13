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Пандемия коронавируса нового типа

Свыше 4,5 тыс. студентов-медиков привлекли к борьбе с коронавирусом в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин выразил учащимся благодарность

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. студентов-медиков привлекли к борьбе с распространением коронавирсной инфекции. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое провел президент Владимир Путин.

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"Вы также говорили о привлечении дополнительных врачебных кадров, в первую очередь вузов, колледжей. На сегодняшний день в системе борьбы с коронавирусом задействовано 4,5 тыс. студентов вузов и студентов колледжей",- сказал мэр. Он назвал такую численность "большим отрядом", выразив учащимся благодарность за то, что они активно включились в борьбу с распространением коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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