Свыше 4,5 тыс. студентов-медиков привлекли к борьбе с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. студентов-медиков привлекли к борьбе с распространением коронавирсной инфекции. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое провел президент Владимир Путин.

"Вы также говорили о привлечении дополнительных врачебных кадров, в первую очередь вузов, колледжей. На сегодняшний день в системе борьбы с коронавирусом задействовано 4,5 тыс. студентов вузов и студентов колледжей",- сказал мэр. Он назвал такую численность "большим отрядом", выразив учащимся благодарность за то, что они активно включились в борьбу с распространением коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.