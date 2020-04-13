В Москве парковка для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной

"Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу. Как одна из мер поддержки с сегодняшнего дня введена бесплатная парковка для медицинских сотрудников городских коронавирусных стационаров", - сообщила заммэра.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, стала бесплатной с 13 апреля. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что списки медицинских работников уже переданы в департамент транспорта, так что дополнительно медикам ничего делать не нужно. Если у сотрудника возникли какие-либо вопросы, связанные с парковкой, он может обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по телефону: +7 (495) 870-72-95.

Ранее в столице был введен обязательный регулярный скрининг для персонала медорганизаций на коронавирусную инфекцию, а также для социальных работников и волонтеров, которые помогают пожилым москвичам на самоизоляции.

История вопроса

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов направил заммэру Москвы Максиму Ликсутову обращение с предложением предусмотреть возможность бесплатной парковки для транспортных средств медработников, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, социальных работников, представителей социальных служб и волонтеров, осуществляющих доставку на дом москвичам медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости, а также оказывающих многие иные виды помощи на период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале сообщила, что с понедельника парковка для медиков станет бесплатной.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18328 случаев заражения, выздоровели 1470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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