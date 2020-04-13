{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве парковка для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной

Власти города отметили, что стараются сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить работу медиков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, стала бесплатной с 13 апреля. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу. Как одна из мер поддержки с сегодняшнего дня введена бесплатная парковка для медицинских сотрудников городских коронавирусных стационаров", - сообщила заммэра.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она добавила, что списки медицинских работников уже переданы в департамент транспорта, так что дополнительно медикам ничего делать не нужно. Если у сотрудника возникли какие-либо вопросы, связанные с парковкой, он может обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по телефону: +7 (495) 870-72-95.

Ранее в столице был введен обязательный регулярный скрининг для персонала медорганизаций на коронавирусную инфекцию, а также для социальных работников и волонтеров, которые помогают пожилым москвичам на самоизоляции.

История вопроса

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов направил заммэру Москвы Максиму Ликсутову обращение с предложением предусмотреть возможность бесплатной парковки для транспортных средств медработников, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, социальных работников, представителей социальных служб и волонтеров, осуществляющих доставку на дом москвичам медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости, а также оказывающих многие иные виды помощи на период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале сообщила, что с понедельника парковка для медиков станет бесплатной.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18328 случаев заражения, выздоровели 1470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (19:05 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Около 90% пропусков горожане делают для поездок на работу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС