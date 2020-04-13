Недельная остановка строительства не замедлит ввод храмов в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Недельная приостановка строительства из-за коронавируса существенно не повлияет на сроки ввода храмов в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

В Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не касается только объектов медицинского назначения, метро и транспорта.

"Как один из кураторов программы строительства православных храмов в городе к проблеме отношусь серьезно и уверен, что приостановка деятельности на указанный срок необходима. Чем ответственнее отнесутся все москвичи, в том числе строители, к принятым мерам, тем быстрее и Москва, и страна справятся с пандемией. Недельная остановка существенно не повлияет на сроки сдачи объектов", - сказал Ресин.

По его словам, возможно, чтобы компенсировать простой на стройплощадках, где возводятся храмы, придется работать посменно, но, скорее всего, можно будет обойтись и без таких мер. Он отметил, что многое зависит от сроков карантина - неделю можно будет легко отработать, перераспределив силы, при этом больший срок может привести к незначительным сдвигам в сроках сдачи объектов. "Отмечу, что для РПЦ, а именно они являются заказчиками строительства, важна не скорость, а качество. Нам нужно найти ту золотую середину, при которой мы должны обеспечить безопасность граждан, выполнение всех предписаний мэрии Москвы и в целом сохранить плановые сроки завершения строительства", - подчеркнул Ресин.

Ранее Ресин рассказывал ТАСС, что в 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполняется 10 лет. По его словам, строительство ведется согласно формуле: ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, на 10 площадках начинается новое строительство. К настоящему моменту возведены 95 храмов.

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.