{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Недельная остановка строительства не замедлит ввод храмов в Москве

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Недельная приостановка строительства из-за коронавируса существенно не повлияет на сроки ввода храмов в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

В Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не касается только объектов медицинского назначения, метро и транспорта.

"Как один из кураторов программы строительства православных храмов в городе к проблеме отношусь серьезно и уверен, что приостановка деятельности на указанный срок необходима. Чем ответственнее отнесутся все москвичи, в том числе строители, к принятым мерам, тем быстрее и Москва, и страна справятся с пандемией. Недельная остановка существенно не повлияет на сроки сдачи объектов", - сказал Ресин.

По его словам, возможно, чтобы компенсировать простой на стройплощадках, где возводятся храмы, придется работать посменно, но, скорее всего, можно будет обойтись и без таких мер. Он отметил, что многое зависит от сроков карантина - неделю можно будет легко отработать, перераспределив силы, при этом больший срок может привести к незначительным сдвигам в сроках сдачи объектов. "Отмечу, что для РПЦ, а именно они являются заказчиками строительства, важна не скорость, а качество. Нам нужно найти ту золотую середину, при которой мы должны обеспечить безопасность граждан, выполнение всех предписаний мэрии Москвы и в целом сохранить плановые сроки завершения строительства", - подчеркнул Ресин.

Ранее Ресин рассказывал ТАСС, что в 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполняется 10 лет. По его словам, строительство ведется согласно формуле: ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, на 10 площадках начинается новое строительство. К настоящему моменту возведены 95 храмов.

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мэр Москвы провел встречу с делегацией экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян
Сергей Собянин поблагодарил их за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС