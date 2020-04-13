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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции 11-12 апреля

С 29 марта для жителей столицы действует режим самоизоляции. В городе временно закрыли большинство общественных заведений

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции составили в отношении граждан в Москве в минувшие выходные, 11-12 апреля. Об этом сообщил в понедельник начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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"Мы все-таки видим пока еще недостаточный уровень дисциплины наших граждан. Есть статистика оперативная МВД, которую сегодня они нам представили: за выходные (субботу и воскресенье) порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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