В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции 11-12 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции составили в отношении граждан в Москве в минувшие выходные, 11-12 апреля. Об этом сообщил в понедельник начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Мы все-таки видим пока еще недостаточный уровень дисциплины наших граждан. Есть статистика оперативная МВД, которую сегодня они нам представили: за выходные (субботу и воскресенье) порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции", - сказал Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.