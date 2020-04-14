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Пандемия коронавируса нового типа

В больницах депздрава Москвы развернут около 21 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

В ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Порядка 21 тыс. коек будет подготовлено в больницах департамента здравоохранения Москвы для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

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"В ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом, в общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отделения и специалистов этих больниц, оказывающих узкоспециализированную помощь, переведут в другие стационары.

В сообщении также отмечается, что экстренную медпомощь можно будет получить в 12 стационарах, утвержденных в приказе депздрава. Среди них ГКБ им. Вересаева, ГКБ им. Кончаловского, НИИ им. Склифосовского, ГКБ №1 им. Пирогова, им. Боткина и другие.

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