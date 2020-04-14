Центр развития карьеры "Техноград" открыл в Москве образовательный проект "Мама онлайн"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" в Москве открыл бесплатный образовательный проект "Мама онлайн", где для женщин будет организована серия вебинаров о тайм-менеджменте и обучении профессиям, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках проекта пройдет серия вебинаров на интерактивной платформе "Технограда". Поучаствовать в них смогут женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Эксперты расскажут о новых источниках дохода и освоении интересующих их профессий в режиме онлайн, а также научат распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что курс начинается 14 апреля, первые четыре занятия пройдут в режиме онлайн. Следующие мероприятия могут быть переведены в офлайн-формат и пройти на площадке "Технограда".

В первом блоке вебинаров примет участие международный бизнес-тренер, коуч и карьерный консультант Елена Фокина, которая расскажет, как выявить внутренние психологические проблемы и научиться сохранять баланс. Вторая часть будет посвящена обзору онлайн-профессий, способам обучения и поиску работы. В третьем блоке проекта ожидается прямое общение участниц с работодателями и карьерными консультантами.