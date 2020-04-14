Библиотеки Москвы проведут онлайн-лекции о цифровом этикете и японских комиксах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Столичные библиотеки представят жителям новые онлайн-проекты, среди которых виртуальные туры по древним городам России, обсуждения новых книг, лекции о вежливости в интернете и японских комиксах. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Библиотеки департамента культуры Москвы запустили новые онлайн-проекты, посвященные психологии, истории, литературе и путешествиям. Они включают лекции, мастер-классы, экскурсии, познавательные статьи и многое другое. <...> Например, горожанам предлагают познакомиться с книжными новинками, узнать правила поведения в интернете и совершить виртуальные туры по древним городам России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что библиотеки северо-запада Москвы запустили онлайн-проект "Библиобудни", ежедневно в 10:00 на страницах в социальных сетях они размещают развлекательно-познавательные ролики длительностью от 5 до 15 минут. Тема роликов зависит от дня недели. Например, по четвергам будет выходить рубрика "Детский четверг", в которой сотрудники библиотек прочитают отрывки из детских книг и помогут родителям разобраться, как лучше познакомить с ними ребенка. А библиотека №227 подготовила для жителей рубрику "Воскресенье на МАНГАле", в ней желающим расскажут о традициях и новинках японских комиксов манга.

А библиотека имени М. А. Светлова запустила онлайн-лекторий в формате прямых эфиров в Instagram. Слушателям рассказывают о культуре, путешествиях, психологии, истории, языке. В частности, 14 апреля в 13:00 эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова расскажет, как правила поведения в интернете помогают повысить эффективность работы, сэкономить время, наладить взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами, а также сохранить репутацию в цифровой среде. А дом Н. В. Гоголя создал серию виртуальных туров по древним городам России, которые проходят по пятницам.