Дополнительные помещения для отдыха персонала создали в больнице № 52 в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дополнительные помещения для сна и отдыха медицинского персонала построили в городской клинической больнице (ГКБ) № 52 в Москве, которая была перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

ГКБ № 52 входит в перечень стационаров, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Для этих целей в больнице было переоборудовано три корпуса общим объемом более 730 коек. Ракова уточнила, что помещения рассчитаны на 100 мест для сна и отдыха медицинских работников, а также включают в себя столовую на 120 посадочных мест.

"В условиях, когда каждый день в больницы города поступают более 1 тыс. новых зараженных коронавирусом, врачи и средний медицинский персонал работают на пределе. Поэтому именно сейчас возможность полноценно отдыхать очень важна для всего медицинского персонала больницы. Здесь врачи и медсестры смогут отдохнуть, принять душ, перекусить", - сказала она.

На строительство объекта из быстровозводимых конструкций компаниям Capital Group и ПИК потребовалось менее трех недель, работа была завершена с опережением графика. Новые помещения полностью соответствуют санитарным нормам и готовы для приема персонала, там завершена установка мебели и оборудования.