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Пандемия коронавируса нового типа

Народные дружинники помогли выявить более 1,8 тыс. нарушений режима самоизоляции в Москве

Всего в столице работают около 9 тыс. народных дружинников

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 9 тыс. народных дружинников контролируют соблюдение жителями Москвы режима самоизоляции, при их участии с начала апреля выявлено свыше 1,8 тыс. нарушений. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Только за первую декаду апреля в совместных с правоохранительными органами патрулях было задействовано более 9 тыс. дружинников. За указанный период с участием представителей народной дружины выявлено свыше 1,8 тыс. нарушений режима самоизоляции на маршрутах патрулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дружинники провели более 10,3 тыс. профилактических бесед с пожилыми гражданами о необходимости соблюдения введенных ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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