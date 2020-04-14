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Пандемия коронавируса нового типа

Более 630 человек с коронавирусом проходят лечение в Филатовской больнице в Москве

Всего на лечении находятся 1533 человека

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом в больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве увеличилось более, чем на 150 - до 638 человек. Об этом сообщил в своем Facebook во вторник главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1533. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1427. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 638", - написал он.

13 апреля Вечорко сообщал о 487 пациентах с подтвержденным коронавирусом.

Главврач также указал, что в реанимации сегодня находятся 134 человека, из них 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны 208 человек, поступило 199.

Как сообщалось, за последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с момента вспышки заболевания зафиксировано 13 002 зараженных.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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