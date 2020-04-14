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Пандемия коронавируса нового типа

Более 170 пациентов с коронавирусом остаются в Инфекционной больнице № 2 в Москве

Главврач больницы Светлана Краснова уточнила, что в реанимации находятся 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них девять подключены к аппаратам ИВЛ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 750 человек проходят лечение в Инфекционной больнице № 2 в Москве, у 174 из них подтвержден коронавирус, сообщила во вторник главврач больницы Светлана Краснова в Facebook.

"Находится на лечении 749 человек, в том числе 25 в реанимации, из них: 174 человека с COVID", - написала она.

Краснова уточнила, что в реанимации находятся 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки в медучреждение поступило 87 человек, из них пять с COVID. Выписано 34 человека, из них шесть выздоровели после коронавируса.

Как сообщалось, за последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с момента вспышки заболевания зафиксировано 13 002 зараженных.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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