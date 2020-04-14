В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. таких пациентов. За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально", - сказала Ракова.

Она добавила, что лечащимся на дому доступны телемедицинские консультации. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации. Во время проведения телемедицинской консультации врачам доступны все сведения из ЕМИАС, что позволяет вносить данные о течении заболевания и видеть всю медицинскую информацию о пациенте. В телемедицинском центре в Москве работает 200 квалифицированных врачей.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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