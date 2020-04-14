Стоимость нового инфекционного стационара в ТиНАО может составить 5-7 млрд рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость создания нового инфекционного стационара в ТиНАО в Москве будет рассчитана позднее, подобные объекты, как правило, обходятся от 5 до 7 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу РБК .

"Мы контролируем все объемы работ, которые потом будут посчитаны в соответствии с государственными расценками. Чуть позднее мы узнаем стоимость. Подобные объекты стоят 5-7 млрд рублей", - сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что здание медцентра будет служить десятилетиями. "Здание простоит и 50 лет, оно не легковозводимое, металлические конструкции применены для ускорения монтажа. Но, в принципе, это стандартный капитальный стационарный медицинский центр, который будет работать десятилетия", - сказал он.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в Троицком административной округе Москвы началось в середине марта, она станет дублером стационара в Коммунарке и продолжит работать и после нормализации эпидемиологической ситуации. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную. Сейчас центр в Новой Москве уже обеспечен теплом и горячей водой.

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